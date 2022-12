Tragedia di San Giustino: venerdì lutto cittadino

Anche la città si ferma per celebrare i funerali di Natasha Baldacci e Gabriele Marghi, i due fidanzati che sono deceduti, insieme a Nico Dolfi e Luana Ballini, nel drammatico incidente lungo la Tiberina Tre Bis- via Umbra.

Il sindaco Luca Secondi, infatti, ha proclamato per domani, venerdì 9 dicembre, lutto cittadino,

L’ordinanza prevede l’esposizione a mezz’asta della bandiera nel Palazzo del Comune, in segno di lutto. La sospensione di tutte le manifestazioni pubbliche organizzate dall’amministrazione per la giornata odierna. ''Sono inoltre vietate le attività ludiche e ricreative e tutti i comportamenti e le iniziative che contrastino con il carattere luttuoso della cerimonia e con il decoro urbano – ha scritto aggiungendo che - il sindaco invita i cittadini, le istituzioni pubbliche, le organizzazioni politiche, sociali, culturali, sportive, produttive ed i titolari di attività private di ogni genere ad esprimere, in forma autonoma, la loro partecipazione al lutto cittadino mediante sospensione delle attività, in segno di raccoglimento e rispetto e, in particolare, ai titolari di attività commerciali, ad abbassare le saracinesche in segno di lutto durante la celebrazione del funerale''.

La celebrazione sarà unica, fissata in Duomo con inizio alle 14,30, per entrambi, visto che i due ragazzi di 22 anni erano legati da una relazione.

Domani verrà anche effettuata la perizia sulla vettura dell'incidente. La Fiat Punto condotta da Natasha Baldacci ma di proprietà dei genitori di Gabriele.