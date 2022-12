Pietralunga: ''Migliorare le sicurezza stradale lungo la provinciale 201''

“Indurre gli automobilisti a moderare la velocità, riducendo così i pericoli per i cittadini e il numero di incidenti stradali piccoli o grandi che siano, attraverso l’installazione di autovelox o di pattuglie lungo la strada Provinciale 201 nel comune di Pietralunga”. È il tema sollevato dal Consigliere Regionale Lega Manuela Puletti e del Consigliere provinciale Giovanni Dominici.

“La zona in oggetto, parte di Via Bruno Buozzi è quotidianamente una strada particolarmente frequentata - spiegano Puletti e Dominici - e rappresenta un'arteria importante del territorio soprattutto per quanto riguarda il Comune di Pietralunga. Numerosi residenti della zona, in cui sono presenti abitazioni, attività commerciali e ristorative ci hanno segnalato la presenza di un numero elevato di veicoli che percorrono l'arteria con velocità molto al di sopra dei limiti imposti, mettendo a repentaglio l'incolumità delle persone. A rendere più pericolosa la situazione è anche l'assenza di marciapiedi in prossimità delle strisce pedonali. Allo scopo di prevenire tali episodi – concludono Puletti e Dominici - ma anche per regolare la circolazione, servono dunque più sanzioni e maggiori controlli. In tal senso autovelox e pattuglie possono rappresentare dei validi deterrenti contro l’eccesso di velocità, tra le principali cause di scontri tra automobilisti”.