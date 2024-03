Monte Santa Maria Tiberina protagonista della rubrica "Sì, Viaggiare" del TG2

Viaggio alla scoperta della storia e delle bellezze di Monte Santa Matia Tiberina, definita "perla nascosta" dell’Umbria anche dalla famosa guida internazionale Lonely Planet.

Ad occuparsene, in un servizio interamente dedicato al Comune montesco, la rubrica del Tg2 sui viaggi e il turismo "Si Viaggiare", andato in onda venerdì 1 marzo alle ore 13.50 circa, al termine del telegiornale della seconda rete della RAI.

Esprime soddisfazione il sindaco di Monte Santa Maria Tiberina Letizia Michelini “per l’ulteriore vetrina per la promozione del territorio come meta turistica per chi è alla ricerca di luoghi diversi, fuori dal tempo, lontani dalla frenesia cittadina e dove ambiente e paesaggio dominano incontrastati”.