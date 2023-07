Città di Castello, nonna Imelda diplomata con 76/100: celebrazioni in Comune e lettera del ministro Valditara

Cerimonia ufficiale di riconoscimenti in Comune per Imelda Starnini, 90 anni dopo aver ottenuto il diploma di maturità presso l’Istituto San Francesco di Sales (paritaria, scuola pubblica, unica in Europa, la cui fondazione risale al 1816), con il voto finale di 76/100.

La neo “maestra”, (che ha coronato il sogno di una vita), sarà ricevuta lunedi 3 Luglio alle ore 16,30, in comune presso la sala consiliare per la consegna di un riconoscimento ufficiale, da parte delle amministrazioni comunali di Città di Castello e San Giustino, “per lo straordinario esempio di vita e dedizione verso lo studio ed il sapere che con il raggiungimento del traguardo finale ha trasmesso a tutti d in particolare ai giovani”.

Oltre ai sindaci delle due città, Luca Secondi e Paolo Fratini, saranno presenti anche gli assessori alle Politiche Scolastiche, Letizia Guerri e Milena Crispoltoni ed ovviamente il dirigente scolastico dell’Istituto “San Francesco di Sales”, Simone Polchi, che ha comunicato di aver ricevuto una lettera del Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, attraverso la quale rivolge alla signora Imelda Starnini, “i più vivi complimenti e auguri per il traguardo raggiunto”.

“Il suo esempio è un prezioso stimolo per i giovani, affinchè possano coltivare l’amore per il sapere che non ha età, né tempi giusti, perché è sempre il tempo del sapere”, scrive il ministro nella lettera che prosegue: “reputo lodevole l’impegno che ha profuso nello studio per il conseguimento del diploma, ma, soprattutto, apprezzo la sua determinazione nel non abbandonare il suo sogno”, conclude il ministro.