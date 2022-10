Lisciano Niccone: incontro tra il questore di Perugia e il sindaco

Questa mattina (lunedì 24 ottobre), nell’ambito del programma di incontri con i sindaci della provincia – avviati fin dall’insediamento a Perugia – con l’obiettivo di conoscere al meglio le varie realtà del territorio e le sue problematiche al fine di ottimizzare le azioni preventive e repressive di contrasto alla criminalità ed elevare, al contempo, il livello di sicurezza e prossimità verso la cittadinanza, il Questore di Perugia, Giuseppe Bellassai ha incontrato il primo cittadino di Lisciano Niccone, Gianluca Moscioni.

L'incontro con il primo cittadino è stata l’occasione per rafforzare il rapporto di collaborazione e coordinamento tra Polizia e il comune, soprattutto alla luce dell’intensificazione dei servizi dedicati ai controlli straordinari del territorio.

''Attraverso l’impiego degli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Umbria Marche, del personale della Questura di Perugia e del Commissariato di Città di Castello - hanno spiegato durante il summit nell’ambito del progetto “Borghi Sicuri”, è stato possibile incrementare i controlli e garantire una costante presenza della Polizia di Stato anche nei Comuni più piccoli della provincia''.

“Con il sindaco Moscioni – osserva il Questore – si è affrontato il tema della sicurezza e dell’importanza di questo argomento per le piccole realtà cittadine della nostra provincia. Ho colto l’occasione di questo incontro anche per conoscere le criticità, le caratteristiche del territorio e le prioritarie esigenze del Comune di Lisciano Niccone, al fine di poter meglio calibrare la nostra presenza e assicurare la prosecuzione della collaborazione intrapresa per contrastare in maniera sempre più efficace ogni forma di illegalità”.