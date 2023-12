Beccato con il kit dello scassinatore e 4mila euro di refurtiva in auto: arrestato

I Carabinieri della Compagnia di Città di Castello hanno fermato una autovettura già vista e segnalata nei pressi di alcune abitazioni dove erano stati compiuti dei furti con a bordo tre persone che una volta arrestata la marcia hanno tentato la fuga.

I militari sono riusciti a bloccare solo due dei tre fuggitivi, mentre il terzo ha fatto perdere le proprie tracce nelle vie circostanti.

I fermati, accompagnati in caserma venivano sottoposti a perquisizione così come l’autovettura, all’interno della quale venivano rinvenuti gioielli, telefoni cellulari nuovi, borse di marca oltre alla somma in contanti di circa 4.000 euro, verosimilmente refurtiva proveniente da furti appena commessi.

Il materiale ed il denaro venivano sottoposti a sequestro, mentre dagli ulteriori accertamenti effettuati sui due uomini fermati, entrambi peruviani di 39 e 44 anni, veniva accertato che quest’ultimo era ottoposto alla misura degli arresti domiciliari che doveva scontare presso la sua abitazione di Roma. L’uomo è stato arrestato e accompagnato presso il carcere di Capanne. Entrambi sono stati altresì denunciati per resistenza a pubblico ufficiale e ricettazione.