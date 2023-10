Umbertide, condanna definitiva per estorsione con metodi mafiosi: preso e portato in carcere

I Carabinieri della Stazione di Umbertide hanno eseguito un ordine di carcerazione, emesso dal Tribunale di Napoli, a carico di un 34enne di origini campane, ma da tempo residente in Valtiberina.

L’uomo, che era stato condannato in primo e secondo grado per una tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso, commessa nell’anno 2021 nell’hinterland napoletano unitamente ad altre due persone, stava scontando la pena in regime di detenzione domiciliare presso la propria abitazione.

Nei giorni passati però, la Suprema Corte di Cassazione ha rigettato un ricorso presentato dal legale del 34enne dichiarandone l’inammissibilità, in virtù del quale il Tribunale di Napoli ha disposto la sospensione della misura alternativa, ordinando che la pena proseguisse in regime inframurario.

L’uomo è stato, quindi, portato a Capanne dove dovrà espiare 3 anni e 6 mesi di reclusione.