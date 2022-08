Diciottenne tifernate in scooter si schianta contro un albero a Sansepolcro

Quando hanno dato l'allarme, il diciottenne era ancora a terra, inerme e incosciente, vicino a un scooter distrutto e a due passi da una grossa pianta.

Un grave incidente è avvenuto nella notte fra venerdì e sabato in viale Alessandro Volta, a pochi passa dalla rotonda di Porta del Ponte. Erano da poco passate le 00.20 quando è scattato l'allarme: ''venite c'è un ragazzo ferito...''

Sul posto subito arrivate l'automedica Valtiberina e l'ambulanza della Misericordia di Sansepolcro: i medici dopo un primo controllo hanno deciso che il diciottenne – nato a Umbertide dove ha vissuto qualche anno e ora residente a Città di Castello - aveva bisogno di un centro specializzato: così è stato attivato l'elicottero Pegaso 2 che ha trasportato il giovane tifernate all'ospedale Le Scotte di Siena in codice giallo.

In via Volta sono arrivati anche i carabinieri della compagnia di Sansepolcro, coordinati dal capitano Carmine Feola, che hanno iniziato subito le indagini per cercare di ricostruire l'esatta dinamica. Al momento, infatti, pare che il giovanissimo abbiano avuto questo incidente in maniera autonoma e non sia rimasto coinvolto nessun altro mezzo oltre allo scooter condotto dal tifernate.

I militari stanno esaminando anche il cellulare, e non si esclude che, vista l'ora, volesse tornare a casa o raggiungere gli amici in un nota discoteca a due passi dalla zona.