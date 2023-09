Città di Castello, aggredisce e picchia un acquirente per un debito di droga non pagato: arrestato

Gli agenti del Commissariato di Città di Castello hanno arrestato un italiano di 37 anni, con numerosi precedenti di polizia, per il reato di estorsione e detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.

Le manette sono scattate dopo la denuncia di un uomo, il quale aveva dichiarato di essere stato minacciato e percosso in più occasioni dal 37enne per un debito pregresso. Attirato in una trappola, con la scusa di consegnare la somma di denaro, il 37enne è stato sorpreso in flagranza di reato, mentre riceveva il denaro estorto alla vittima.

Nel corso della perquisizione gli agenti hanno rinvenuto, celata all’interno di un pacchetto di sigarette, dell'hashish. All’interno dell’abitazione, invece, i poliziotti hanno rinvenuto un bilancino di precisione, sostanza da taglio nonché del materiale atto al confezionamento dello stupefacente.