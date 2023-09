Autovelox e pattuglie sull'Apecchiese per contrastare le corse in moto e garantire la sicurezza stradale

Sono stati 250 i veicoli controllati, con 5 violazioni accertate per superamento dei limiti di velocità, 2 per superamento della linea continua, 1 per sorpasso e 2 per utilizzo improprio luci anabbaglianti. Nei controlli sono state impegnate pattuglie di 2 o 4 operatori per un totale di 60 ore di servizio. Venti le postazioni di controllo, in particolare nel week end e con utilizzo di strumentazione di controllo elettronico della velocità.

L’assessore alla Polizia Locale e Sicurezza, Rodolfo Braccalenti, nell'analizzare i dati, riconosce l'impegno profuso dal comandante, Emanuele Mattei e dai suoi collaboratori in sinergia con le altre forze di polizia che ha consentito in un'ottica di prevenzione di ridurre drasticamente gli incidenti stradali sull'Apecchiese. La presenza continua anche degli agenti della polizia locale è stata significativa in tal senso con tanti i motociclisti che sapevano dell'intensificazione dei controlli e hanno prudentemente tenuto una velocità più adeguata e ciò è dimostrato anche dal numero assai limitato delle violazioni accertate.

I controlli stradali hanno interessato anche la “Apecchiese”, con pattuglie delle forze dell’ordine e di Polizia assieme alle Polizie locali di Città di Castello, Apecchio, Piobbico e Acqualagna, hanno effettuato controlli, in particolare nei week-end, finalizzati a prevenire comportamenti pericolosi da parte di automobilisti e motociclisti. Sono state impiegate diverse pattuglie, dei vari corpi preposti al controllo stradale.

“La sicurezza ed il rispetto delle leggi e delle disposizioni del codice stradale sono le priorità assolute per garantire l’incolumità di coloro che transitano su una strada ad alta densità di traffico specie nel periodo estivo e la sinergia fra le amministrazioni comunali di regioni e province limitrofe e disponibilità di collaborazione con le Prefetture, Questure, forze dell’ordine e di polizia va in questa direzione. I comuni come sempre faranno la loro parte per il bene delle comunità locali”, ha concluso Rodolfo Braccalenti.