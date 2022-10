Città di Castello, parcheggio vicino al centro, chiuso da anni

“Nella zona adiacente il centro di Città di Castello c’è un parcheggio che da anni risulta inaccessibile - esordiscono il capogruppo Valerio Mancini e il segretario cittadino della Lega Città di Castello Giorgio Baglioni - abbiamo effettuato un sopralluogo dal quale è emerso lo stato di totale degrado nel quale versa il posteggio, per questo a breve depositeremo un’interrogazione alla Giunta Comunale affinché faccia chiarezza''.

''È opportuno che l’amministrazione comunale si attivi con la proprietà affinché si comprenda se c’è ad oggi una valida motivazione per continuare a tenere chiuso il posteggio - proseguono i leghisti - qualora risulti opportuno non predisporne la riapertura, la Giunta dovrebbe quantomeno sincerarsi che il parcheggio sia mantenuto in condizione di decoro e sicurezza. È inaccettabile che ci siano spazi completamente abbandonati che non rendono merito alla bellezza della nostra città e malamente si inseriscono nel contesto urbano e in quello delle attività commerciali che si trovano nei paraggi - concludono i leghisti - e che incidono negativamente anche sul valore delle proprietà immobiliari situate nei pressi”.