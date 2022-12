Città di Castello, tutti assunti i dipendenti precari di Sogepu

Fine d'anno, fine del precariato in Sogepu. Fine d'anno da ricordare per tutti che lavorano in Sogepu.

''Perché – hanno spiegato i membri della Rappresentanza Sindacale Aziendale di Sogepu SpA - con la firma del contratto di appalto e con l'accordo azienda-sindacati sull'assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori somministrati, si è concluso un lungo periodo nel quale all'interno della nostra azienda si è fatto ricorso al lavoro in somministrazione''.

Tale fondamentale risultato è stato conseguito grazie ad un prezioso lavoro svolto in sinergia e collaborazione dai lavoratori e dai quadri tecnici e dirigenti.

''Un lavoro che ha portato, prima, alla vittoria nell'aggiudicazione di una insidiosa e quanto mai combattuta gara d'appalto – hanno scritto ancora - poi alla sistemazione del personale fisso e somministrato nei modi che il sindacato aveva indicato come ottimali''.

La Rappresentanza sindacale esprime grande soddisfazione per questo esito, perché il contrasto alle forme di lavoro precario è oggi il primo dovere per un sindacato che voglia realmente dirsi tale.



''Ringraziamo i lavoratori – concludono i membri della Rsa - per il senso di responsabilità dimostrato in situazioni non sempre facili, e per aver compreso appieno che il ruolo del sindacato è anche quello di avere un atteggiamento propositivo e volto a costruire. E ringraziamo la dirigenza per l'atteggiamento che essa ha avuto, sia nei lunghi e difficili anni di preparazione alla gara, sia in questo periodo, nel quale si sono raccolti i frutti di tanto lavoro. Siamo certi che questo rapporto e questo clima positivo possano continuare anche in futuro'' .