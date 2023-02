Città di Castello, vincita di Promano: le telecamere hanno ripreso il neo milionario?

Potrebbe essere stato immortalato dalle telecamere a circuito chiuso il fortunato vincitore del Superenalotto di giovedì.

Come spesso accade in questi tipi di attività, che hanno tabacchi, giochi e lotterie istantanee, è montata una telecamera. Anche al Gold Caffè ci sono le videocamere. Strumenti che sicuramente hanno filmato l'autore del ''colpo'' da 4 milioni di euro. Solo che, come prescrive la legge, le registrazioni vanno cancellate entro le 24 ore successiva: e questa operazione è stata fatta in maniera automatica da parte dell'apparecchiatura in funzione, prima che i titolari sapessero di aver venduto il tagliando vincente. Così anche le poche chance legate alla possibilità di sapere chi fosse il fortunato giocatore, sono andate in fumo.

Intanto prosegue a Promano la caccia al fortunato vincitore: ancora nessuno si è fatto vivo per ringraziare della vincita, tanto meno è arrivato un biglietto o un piccolo pensiero. Forse ancora il fortunato non sa di aver vinto o semplicemente non si fa vivo per timore di essere riconosciuto.

Il Gold Caffè è un po' il bar di riferimento nella frazione, anche se è alla fine del paese, ma nello stesso stabile c'è anche un supermercato.

L'attività si trova vicino agli svincoli della E45, a pochi chilometri da Coldipozzo, area fra i comuni di Città di Castello e Umbertide dove negli ultimi anni sono state create diverse aziende anche importanti e con numerosi dipendenti, inoltre il bar si affaccia in via Romana, la strada principale della frazione tifernate che porta le altre frazioni, fra cui Trestina e San Secondo.

Secondo i proprietari i clienti che frequentano il bar sono di diversi tipi. Ci sono i dipendenti delle aziende vicine, visto che questa attività è la meno distante dal loro posto di lavoro, ma si fermano a consumare anche chi percorre la E45, senza dimenticare i residenti in zona che giornalmente si recano al bar per un caffè, per la colazione oppure per comperare il giornale e, chissà, forse giocare la schedina.