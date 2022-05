Città di Castello: consegnato il ricavato del ''Gala per la Pace'' ai bambini ucraini  

E’ stato consegnato in maniera formale il ricavato del Gran Gala per la Pace promosso da Castello Danza in collaborazione con Nania Spettacolo, presentato giovedì 28 aprile al Teatro degli Accademici Illuminati di Città di Castello.

Lo spettacolo che ha ricevuto grande consenso e partecipazione di pubblico, patrocinato dal Comune di Città di Castello, ha permesso di raccogliere una cifra significativa destinata, di comune accordo con l’amministrazione, alle necessità dei bambini ucraini temporaneamente residenti nel comune.

La consegna dalle mani della presidente del Consorzio Castello Danza, Maria Cristina Goracci a quelle dell’assessore Benedetta Calagreti è stato suggellato dalla presenza del Sindaco Luca Secondi e della vice presidente del Consorzio, Iunia Bricca.

“La consegna formale del ricavato rappresenta un gesto di trasparenza dovuto nei confronti di chi ha sostenuto, partecipando alla serata, la causa da noi promossa ed è anche la chiusura simbolica di un iter di lavoro complesso, che parte da lontano, con l’ideazione artistica, il coinvolgimento delle parti, la gestione tecnico-organizzativa, la scelta condivisa della destinazione dei fondi. Questa iniziativa segue la precedente disponibilità del Consorzio Castello Danza, già formalmente manifestata, ad accogliere bambini ucraini nelle proprie scuole, garantendo loro percorsi formativi totalmente gratuiti. Tutti segnali di vicinanza al territorio fondamentali per i quali il Consorzio lavora quotidianamente sin dalla sua costituzione.” afferma Goracci.

Saluta questo atto conclusivo, Maria Teresa Nania, regista dello spettacolo, che per ragioni lavorative non ha potuto presenziare alla consegna, auspicando altre iniziative importanti e collaborazioni con il Consorzio.