Città di Castello e l'avvocatura in lutto, è scomparso l'avvocato Massimo Zaganelli

Città di Castello in lutto. È scomparso uno dei decani del mondo legale in Altotevere e non solo. Si è spento a 78 anni l'avvocato Massimo Zaganelli.

Iscritto all'ordine nel 1978, aveva legato il suo nome a processi di eco nazionale, come Aldo Bianzino, l'agricoltore di Pietralunga trovato morto in carcere a Capanne. Tantisismi i processi che lo hano visto protagonista come difensore o come parte civile.

Tanti i messaggi di cordoglio in queste ore.

“È venuto a mancare l’avvocato Massimo Zaganelli e la notizia mi ha profondamente rattristato. La famiglia, la comunità locale, l’ordine professionale a cui apparteneva con grande prestigio hanno perso una persona di spessore culturale e umano, estremamente disponibile, che tanto ha dato alla città.” Il sindaco, Luca Secondi e con lui l’amministrazione comunale, il presidente del Consiglio, esprimono anche a nome della comunità cittadina il più profondo cordoglio per la scomparsa dell’Avvocato, Massimo Zaganelli. “Alla famiglia – ha dichiarato Secondi – giungano in questo momento di dolore, le condoglianze da parte di tutto il comune di Città di Castello”