Città di Castello, rimodulazione dell'orario scolastico: parla il Dirigente

Dopo circa tre mesi di silenzio, per la prima volta Simone Casucci, dirigente del primo e secondo circolo parla della rimodulazione dell'orario settimanale delle lezioni.

E lo fa con una nota di poche righe, dove prende posizione in difesa di alcuni docenti che, nei giorni scorsi, avevano accusato il Consiglio comunale e da alcuni genitori degli alunni, di averli ''pesantemente offesi''.

Nella nota, infatti, il dirigente dichiara di '' sottoscrivere quanto condiviso, a mezzo stampa, a firma dei docenti delle Scuole Primarie di La Tina e di Rignaldello, in relazione alla rimodulazione oraria del tempo scuola dei due plessi''.

''Confida, inoltre, come loro – ha aggiunto nella lettera - che il dialogo con tutte le componenti dell’Istituzione Scolastica e con il Consiglio Comunale possa proseguire in un’ottica costruttiva, basata sui valori della collaborazione e del rispetto reciproci''.

Per vedere se il dialogo prosegue, basterà aspettare qualche giorno: il 25 gennaio, infatti, ci sarà la commissione servizi a cui è stato invitato lo stesso dirigente per essere ascoltato.