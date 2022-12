Città di Castello, rapina a mano armata al distributore di carburante

Rapina a mano armata nel week end di Natale. E' accaduto in un distributore di carburante, nella zona a sud del Comune. Era quasi l'orario di chiusura quando due persone a piedi sono entrati nel piccolo edificio dove è sistemata anche la cassa. Qui hanno tirato fuori un lungo coltello, tipo machete, e hanno intimato al gestore di consegnarli l'intero incasso, oltre mille euro. L'uomo non ha potuto fare altro che eseguire. I due, poi, sono usciti e hanno ripreso a camminare lentamente verso la strada. Non si esclude che, nascosto da qualche parte, ci fosse un terzo uomo, un complice, che li stesse aspettando a bordo di una vettura. Sul posto, sono subito arrivati i carabinieri della compagnia tifernate (coordinati dal luogotenente Fabrizio Capalti) che stanno effettuando le indagini per cercare di risalire all'identità dei due malviventi.