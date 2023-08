Sicurezza in Altotevere, intercettati pregiudicati per furto con arnesi da scasso: foglio di via da Città di Castello

Gli agenti della Polizia di Città di Castello hanno effettuato alcuni pattugliamenti e posti di controllo nelle principali arterie cittadine e nelle zone di spaccio. Durante la vigilanza gli operatori hanno notato un veicolo sospetto e hanno deciso di fermarlo per una verifica più approfondita. Dopo aver identificato il conducente e i passeggeri, i poliziotti hanno constatato che tutti gli occupanti del erano gravati da precedenti per reati contro il patrimonio. Il conducente, inoltre, un cittadino romeno, classe 1994, è risultato gravato da un foglio di via dal Comune di Città di Castello, emesso dal Questore lo scorso 3 marzo. Per questo motivo è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per inottemperanza al provvedimento emesso dal Questore. Terminate le attività di rito, il 28enne è stato invitato ad allontanarsi dal territorio comunale; nei confronti degli altri due passeggeri, invece, sono state avviate le procedure finalizzate all’adozione di un provvedimento di divieto di ritorno nel Comune di Città di Castello.