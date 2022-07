Incidente mortale sulla E45, in arrivo i genitori di Grace, la ventisettenne americana deceduta

Arriveranno domani dagli Usa i genitori di Grace Fehan, la ventisettenne americana morta nella notte fra martedì e mercoledì per l'incidente avvenuto lungo la E45 fra le uscite di Valsavignone e Pieve Santo Stefano, in direzione sud.

Intanto la Procura di Arezzo ha aperto un fascicolo conoscitivo per fare luce sull'incidente stradale: il pm Chiara Pistolesi non ha ancora iscritto nessuno nel registro degli indagati, ma l'atto è comunque doveroso per permettere agli agenti della polizia stradale di Città di Castello, accorsi sul luogo dell'incidente, di effettuare tutte le ricostruzioni per capire l'esatta dinamica dell'incidente.

Al momento sono ancora al vaglio da parte degli inquirenti gli esami del marito, di 28 anni, che era alla guida del furgone quando è avvenuto l'incidente. I referti devono arrivare dall'ospedale Bufalini di Cesena dove il ragazzo è stato ricoverato fino a mercoledì, quando è stato dimesso con 5 giorni di prognosi.

Il corpo della ventisettenne americana è stato portato nella camera mortuaria dell'ospedale di Sansepolcro dove è stato sottoposto a una ricognizione cadaverica, da cui si evince che la morta è stata immediata. Per il pm è più che sufficiente come esame e così non verrà effettuata l'autopsia.

La dinamica

Mancavano una manciata di minuti alle due, la statunitense con il marito, di 28 anni, stava rientrano in una frazione del comune di Città di Castello dove vivono. I due erano a bordo di un furgone Citroen di colore blu ed erano partiti da Rimini. Improvvisamente il mezzo inizia a sbandare, ha perso aderenza con l'asfalto e ha centrato il guard rail che si è letteralmente conficcato nell'abitacolo, dalla parte del passeggero. Il mezzo viene letteralmente diviso in due. Per la ventisettenne non c'è più niente da fare: le lesioni non le lasciano scampo.

Sul posto sono subito intervenuti i sanitari del 118 che hanno tentato più volte di rianimare la giovane, ma ogni tentativo è purtroppo risultato vano. Il ventottenne biturgense, invece, rimasto gravemente ferito è stato trasferito con un’ambulanza all’ospedale Bufalini di Cesena ma non sarebbe in pericolo di vita. Il giovane ieri pomeriggio è stato poi dimesso dal centro con una prognosi di 5 giorni per alcune lesioni di minore entità.