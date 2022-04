Città di Castello, malattie renali croniche e Covid: ecco il punto della situazione

Un summit con scienziati di fama indubbia per prepararci alle sfide future nel versante medico e in particolare su quello del mondo delle malattie renali croniche.

E' l'obiettivo dell'incontro che si tiene sabato a partire dalle 15 nelle sale del Museo Diocesano, organizzato da Amare, associazione delle malattie renali, dal titolo: perchè i nefrologi dovrebbero occuparsi di Covid?.

Ad aprire la giornata di studi sarà la presidente Patrizia Montagnini, a cui seguiranno gli interventi del professor Giuseppe Remuzzi, direttore dell'istituto di ricerche farmacologiche Mario Negri Irccs; del professor Paolo Reboldi docente di Nefrologia all'Università di Perugia e il professor Antonio Selvi, direttore struttura complessa nefrologia e dialisi della Usl Umbria 1. A moderare gli interventi ci sono il dottor Giuseppe Quintaliani e il dottor Alessandro Leveque.

''La Malattia Renale Cronica è una delle malattie croniche più diffuse – hanno spiegato gli organizzatori - colpisce circa il 7-10% della popolazione ed è, purtroppo, in continua progressione anche a causa dell'invecchiamento generale della popolazione. In Italia si stima che circa 4,5 milioni di individui abbiano una Malattia renale, circa 50.000 sono in trattamento dialitico e altrettanti sono portatori di trapianto di rene''. Un quadro importante a cui va ad aggiungersi una complicazione in più: ''Una classe di pazienti fragile in maniera emblematica, come è stato ampiamente dimostrato dagli esiti della pandemia da Sars-Cov-2, durante la quale la Società Italiana di Nefrologia ha registrato una mortalità da 8 a 10 volte superiore rispetto alla media della popolazione generale. Un paziente su 3 è deceduto. Un dato allarmante''. Proprio per questo l'idea dell'incontro e della riflessione.