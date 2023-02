Città di Castello: malore fatale mentre lavora, Antonio muore a 49 anni

Stava sistemando la colonnina dell'autovelox, quando improvvisamente è caduto a terra, privo di vita.

Dramma a Promano, per un operaio della Provincia di Perugia, che questa mattina (mercoledì 22 febbraio) è deceduto durante l'orario di lavoro.

L'uomo, insieme ad altri colleghi, era intento a sistemare la zona fra il bossolo dell'autovelox e la strada, quando improvvisamente si è accovacciato, prendendo i sensi. Subito i colleghi hanno capito la gravità di quanto stava accadendo e hanno chiamato i soccorsi: un equipaggio del 118 è arrivato in via Romana, proprio davanti alla chiesa della frazione di Promano. Gli specialisti hanno effettuato tutte le operazioni necessarie per cercare di rianimare l'uomo, con tanto di massaggio cardiaco: ma senza riuscirsi. A perdere la vita, con tutta probabilità per un malore, è Antonio Barberi, di 49 anni, residente a Umbertide, sposato e padre di tre figli.

Sul posto sono intervenuti subito anche i carabinieri della locale compagnia, per cercare di ricostruire quanto avvenuto, anche se le probabilità di un malessere fatale restano quelle più accreditate.

Sul parcheggio di via Romana, dove è sistemata anche l'area giochi e la sede della Pro Loco, ben presto sono arrivati colleghi, amici e parenti di Antonio.

Sul posto, per disposizione del pm di turno che sta seguendo il caso, è arrivato anche il medico legale che ha effettuato alcuni accertamenti.

La salma è a disposizione dell'autorità giudiziaria e nelle prossime ore verrà effettuata anche l'autopsia per capire la ragione, maledetta, che ha provocato il decesso.