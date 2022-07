Città di Castello: lavori alla ''strettoia'' di San Secondo, stop al traffico

Interruzione temporanea al traffico lungo la Sp 105 di Trestina tratto 1°, presso il Km. 6 + 500 (strettoia San Secondo) per lavori di manutenzione straordinaria fabbricato abitativo, prospiciente la sede stradale, dal 04 Luglio 2022 al 16 Luglio 2022 e comunque fino al termine delle attività: modifiche provvisorie alla viabilità nelle frazioni di San Secondo e Croce di Castiglione per lavori di manutenzione straordinaria sull’edificio in via Etrusca 1. Ordinanze dirigenziali del comune e della Provincia di Perugia prevedono le seguenti disposizioni: divieto di sosta su ambo i lati con rimozione forzata in Viale Enrico Fermi in prossimità (10 m. c.a.) dell’intersezione con la S.P. 103/1 di Monte Santa Maria Tiberina, lato Sud. Divieto di sosta su ambo i lati con rimozione forzata in Via Silvio Antonini, in prossimità (50 m. c.a.) dell’intersezione con la S.P. 103/1 di Monte Santa Maria Tiberina (Frazione Croce di Castiglione). Divieto di transito in Via Silvio Antonini ai veicoli, o complessi di veicoli, aventi lunghezza superiore a 12 metri, eccetto i mezzi che, provenienti dalla S.P. 105/1 di Trestina, devono accedere alle aziende agricole situate in Vocabolo Lucari. Divieto di transito veicolare in Via Etrusca, nel tratto compreso tra l’intersezione con Viale Enrico Fermi e il civico n. 1. I residenti in Via Etrusca, nel tratto a monte del cantiere edilizio, potranno accedere alle rispettive abitazioni provenendo dalla S.P. 103/1 di Monte Santa Maria Tiberina (Via della Resistenza)