Città di Castello: una nottata all'insegna di incidenti

Serie di incidenti nelle strade dell'Altotevere.

Nelle prime ore del pomeriggio di martedì, 31 gennaio, i vigili del fuoco di Perugia hanno recuperato un furgone finito in un dirupo dopo che, nella notte fra il 30 ed il 31, aveva perso il controllo del mezzo, lungo l'Apecchiese all'altezza di Bocca Serriola. L'uomo è stato portato in ospedale mentre i pompieri hanno rimesso in strada il mezzo.

Nella tarda serata di lunedì 30 gennaio, invece, ieri è arrivata agli uffici tecnici del comune tifernate una chiamata di intervento per l'interdizione al transito sul cavalcavia della E45 che collega la zona industriale di Coldipozzo con la localitá Piandana di Sotto, conseguente l'urto dell'impalcato da parte di un mezzo in transito.

In attesa delle verifiche da parte dei tecnici e del personale Anas giunto sul posto, sono stati transennati i due varchi e apposta idonea segnaletica per deviare il traffico locale su strade limitrofe che allungano di poco il percorso per raggiungere le stesse localitá. Sul posto sono intervenuti il tecnico e gli operai reperibili delle squadre operative comunali con la collaborazione della pattuglia di polizia locale guidata dal capitano, Andrea Rondoni e coordinata dal comandante, Emanuele Mattei d'intesa con il distaccamento di polizia stradale di Cittá di Castello.