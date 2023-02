Città di Castello, in ospedale dopo l'incidente tra due auto: 43enne estratta dalle lamiere

Due vetture coinvolte e una donna in ospedale. E' il bilancio di un incidente avvenuto sabato pomeriggio nella periferia della città. Erano da poco passate le 15,30 quando nella zona di vocabolo Galliano due auto si sono scontrate. Sul posto sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco, che hanno estratto dall'auto una donna di 43 anni e che l'hanno consegnata nelle mani degli specialisti sanitari. I medici del 118 l'hanno trasportata in ospedale per un controllo. Sul posto anche gli agenti della polizia municipale.