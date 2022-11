Città di Castello, il sindaco Luca Secondi e l’assessore Benedetta Calagreti in visita al Servizio Integrato dell’Età Evolutiva dell’Usl Umbria 1

Con una visita insieme all’assessore alle Politiche Sociali Benedetta Calagreti, il sindaco Luca Secondi ha testimoniato ieri mattina “la vicinanza al personale del Servizio Integrato dell’Età Evolutiva dell’Usl Umbria 1 e l’auspicio che l’azienda sanitaria, così come indicato dal Comune di Città di Castello, investa nelle modalità ritenute più opportune una parte del lascito Mariani per sviluppare e potenziare l’attività di un servizio che è in prima linea a supporto dei bisogni dei giovani e delle loro famiglie”. “L’apertura di un centro diurno e l’implementazione delle figure professionali presenti, da quella dello psicomotricista a quella del logopedista, sono tra le risposte che potrebbero consentire di aumentare la capacità di intervento del SIEE, che, per complessità della casistica seguita e delicatezza dell’intervento richiesto dall’utenza, necessita di una costante evoluzione della propria attività”, sottolineano Secondi e Calagreti, che insieme alla responsabile Paola Antonelli e agli operatori sanitari della struttura territoriale, che ha sede in via del Salaiolo, hanno approfondito la realtà attuale della popolazione giovanile altotiberina nella fascia 0-18 anni. Dai circa 800 minori attualmente in carico al servizio, su un totale di 4.000 bambini e adolescenti registrati, emerge nell’ultimo periodo una maggiore frequenza di disturbi di natura psicologica, dovuti anche all’incertezza e all’ansia generati da una quotidianità stravolta dal Covid-19, ma anche di disturbi dell’apprendimento, disturbi dello spettro autistico e di malattie genetiche rare. Con un’attività rivolta alla prevenzione, alla diagnosi e alla terapia dei disturbi neurologici e neuropsicologici, alla psicopatologia e al disagio psicologico, alle patologie neurosensoriali, alla riabilitazione fisioterapica, logopedica, alla cura e al sostegno psicologico dei bambini, dei ragazzi e dei loro genitori, il SIEE registra ogni anno circa 300 nuove richieste di assistenza.