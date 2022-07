Città di Castello: Rachid Choureb, dopo venti anni ottiene la cittadinanza italiana

Dopo venti anni di permanenza a Città di Castello ottiene la cittadinanza italiana e ringrazia tramite il sindaco, Luca Secondi, la comunità tifernate che lo accolto con affetto e reciproco rispetto e consentito di far crescere e studiare i quattro figli che si sono perfettamente integrati nel contesto sociale. Rachid Choureb, esperto artigiano nel settore edile, coniugato con quattro figli, dopo venti anni ha raggiunto il traguardo di vita che si era prefissato al suo arrivo in Italia a Città di Castello. Il sindaco Luca Secondi nel corso del cordiale incontro presso la residenza municipale lo ha ringraziato per le belle parole e considerazioni che ha speso per la comunità tifernate e l’accoglienza riservata ed i giudizi positivi anche nei confronti della macchina comunale con cui spesso ha interagito per i servizi di varia natura a diretto contatto con i cittadini. “Un esempio di integrazione sociale davvero commovente che ci rende orgogliosi come comunità locale da sempre accogliente con tutti. Grazie Rachid”.