Città di Castello, Tommaso Campagni “Cosa intende fare l’amministrazione comunale per la sicurezza?”

“Quali sono gli intendimenti dell’amministrazione comunale sul tema sicurezza e quali sono i programmi?”. A chiederlo con una interpellanza è il capogruppo di Forza Italia Tommaso Campagni, che si rivolge al sindaco Luca Secondi per sapere se sia stato aperto “un tavolo di confronto con forze dell’ordine e gestori locali privati per prevenire atti vandalici ed episodi di accoltellamenti e disordini”. “Quali e quante risorse l’amministrazione comunale può destinare alla polizia locale per munirla di personale e strumenti atti a garantire la vigilanza, il controllo ed il supporto alle forze dell’ordine?”, aggiunge l’esponente della minoranza, che intende comprendere anche “quali progetti e collaborazioni con gli istituti scolastici intenda mettere in atto l’amministrazione comunale al fine di sensibilizzarli in ambito di educazione civica, dato che questi episodi vedono protagonisti giovani ancora in età scolare”. “La sicurezza dei cittadini è un obiettivo fondamentale, il cui perseguimento è compito non solo delle forze dell’ordine, ma anche dell’amministrazione comunale”, osserva Campagni, nel far presente che “si stanno moltiplicando casi di atti vandalici nel nostro comune, ultimi in ordine temporale i fatti relativi al rione San Giacomo ed a piazza delle Tabacchine”. “Luoghi pubblici e privati stanno diventando molto pericolosi per i nostri giovani, ne sono prova gli accoltellamenti delle ultime settimane”, prosegue il consigliere di Forza Italia, evidenziando che “le nostre forze dell’ordine stanno facendo tutto il possibile con i pochi uomini e mezzi che hanno a disposizione, tali da non permettere un controllo continuo del territorio”. “Gli interventi adottati finora dall’amministrazione comunale, come l’installazione e l’implementazione delle telecamere – puntualizza Campagni - sono un supporto e un deterrente, che copre tra l’altro solo alcune zone limitate del comune, ma non una prevenzione degli episodi gravi e pericolosi che si stanno verificando”.