Città di Castello: Tommaso Campagni nuovo coordinatore di Forza Italia

Tommaso Campagni è il nuovo coordinatore comunale di Forza Italia.

La presentazione è avvenuta in Comune, alla quale hanno preso parte anche il coordinatore regionale Andrea Romizi e gli onorevoli Catia Polidori e Raffaele Nevi.

"Sono onorato dell'incarico ed entusiasta per questo nuovo progetto di Forza Italia nel territorio" ha dichiarato il nuovo coordinatore comunale Tommaso Campagni, che ha poi aggiunto "le parole d'ordine del nuovo coordinamento saranno ascolto ed inclusione, con un'attenzione particolare alle esigenze ed al futuro dei giovani".

Il sindaco di Perugia, Romizi, parlando del neo commissario, ha evidenziato come sia felice perchè ci sono dei ''giovani che dedicano il proprio impegno al territorio''.

L'onorevole Polidori, dopo aver espresso la propria felicità per l'adesione di Campagni a Forza Italia come la conclusione di ''Un percorso ponderato'', ha parlato di un ''Elemento di novità per Città di Castello e di un punto di riferimento per i cittadini''.

Infine Raffaele Nevi ha puntato l'attenzione sui giovani ''Seme con il quale costruire e cercare di vincere le elezioni anche a Città di Castello''.