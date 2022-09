Città di Castello, ecco Beer&Bio il primo festival del cibo biologico e della birra artigianale italiana

La rivoluzione della birra artigianale si incontra con la visione di sostenibilità ambientale, di sovranità alimentare e di tutela dell’ambiente dell’agricoltura biologica. Così è nato Beer&Bio il primo festival italiano dedicato alla birra e al cibo biologico. Dal 9 all’11 settembre a Città di Castello nella stupenda cornice della Piazza del Garigliano si incontreranno Birrifici e agricoltori biologici umbri e di tutta Italia, in un evento unico nel suo genere.

Saranno tre giorni di laboratori, esperienze e degustazioni, con una ricca offerta di assaggi e menù per conoscere e gustare la birra artigianale e il cibo biologico, magnificamente abbinati tra di loro, in percorsi sorprendenti e gustosi.

Il programma dell’evento prevede anche workshop, convegni e incontri sui temi dell’agricoltura biologica e della Birra artigianale, della sostenibilità ambientale e della sovranità alimentare, del cibo buono giusto e pulito, della strategia di transizione ecologica e di lotta ai cambiamenti climatici.

Gli appasssionati di Birra artigianale avranno la possibilità di partecipare a degustazioni tecniche e a incontri con i Mastri Birrai e i produttori di Luppolo.

Gli appassionati di cibo biologico potranno incontrare i produttori agricoli e conoscere da vicino i sapori, i valori, la tradizione e la storia dell’agricoltura biologica umbra.

L’incontro tra il Bio e la Birra nasce dalla collaborazione tra Umbria Biologica, rete di produttori biologici del territoro e Luppolo Made in Italy, promotrice dell’evento Beer&Bio, la rete di imprese che ha sviluppato il più avanzato progetto di Filiera del luppolo italiano che proprio in Umbria ha trovato il suo cuore organizzativo e produttivo, anche grazie all’innovativa scelta della Regione dell’Umbria di inserire il Luppolo tra le colture strategiche.

Il festival ha il Patrocinio e il supporto del Comune di Città di Castello e fa parte del programma dell’Estate in città ed è sostenuto dal P.A.L. ALTA UMBRIA 2014-2020 AZIONE 19.2.1.8 Attività promozionali a raggio locale connesse allo sviluppo delle filiere corte e dei mercati locali – Alta Umbria Food per le attività culturali e di degustazione dei prodotti biologici.

Alla prima edizione di Beer&Bio stanno dando il loro sostengo il Pub Fox Hunt e il Bar La Piazzetta, la CIA Agricoltori italiani dell’Umbria e l’AIAB dell’Umbria.

L’evento ha il supporto organizzativo della cooperativa YoUlysses.

Stefano Fancelli, il Presidente di Luppolo Made in Italy ha raccontato così la genesi del Festival: “Beer&Bio è un’idea con radici profonde, perchè Luppolo Made in Italy nasce da un gruppo di produttori biologici e anche nel percorso di evoluzione della sua compagine non ha mai dimenticato la propria ispirazione originaria, rappresentata dal progetto Luppolo Valley Bio: il primo distretto territoriale di produzione biologica del luppolo italiano” - ha aggiunto parlando della collaborazione con Umbria Biologica - “Dall’unione delle nostre passioni per il cibo sano, la sovranità alimentare, la piena sostenibilità economica, sociale e ambientale, l’agricoltura biologica e la buona birra artigianale al 100% made in italy è nato questo festival.”

Luca Stalteri, il Presidente di Umbria Biologica ha voluto invitare tutti i cittadini al Festival: “A Città di Castello, dal 9 all’11 di settembre, in Piazza del Garigliano, meglio nota come Piazza della Gramigna, potrete assaggiare dell’ottimo cibo biologico e delle strepitose birre artigianali, ascoltare della buona musica e passare delle belle serate in compagnia.”

Ha poi aggiunto: “In più potrete conoscere di persona i produttori biologici e la qualità del cibo biologico, approfondire le sfide del futuro dell’agricoltura biologica e della tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, degustare il luppolo appena raccolto, chiedere ai Mastri Birrai i segreti del loro mestiere mentre degustate con loro la birra prodotta in alcuni dei migliori birrifici artigianali d’Italia e tanto altro ancora.”

Il Comune di Città di Castello ha accordato il proprio patrocinio e il proprio supporto all’evento che è inserito nel ricco programma dell’Estate in città.

L’Assessore Letizia Guerri ha sottolineato come “Beer&Bio è un evento innovativo che dimostra la vitalità dell’imprenditoria agricola della nostra città, sempre più protagonista e capace di offrire nuove opportunità di degustare e conoscere la qualità delle produzioni locali.” Ha sottolineato incoltre che “L’Estate in città sta offrendo manifestazioni di qualità per valorizzare lo straordinario patrimonio del nostro centro storico.”

Il Direttore del Gal Alta Umbria Matte Montanari ha sottolineato come “Beer&Bio può essere un buon esempio di valorizzazione delle produzioni locali e di attenzione a quelle politiche innovative, come la strategia FarmToFork, che sempre più saranno al centro dell’azione di sostegno che gli enti locali metteranno a disposizione delle aziende agricole del territorio.”

Un particolare ringraziamento degli organizzatori è andato al Bar La Piazzetta di Nicola Robellini, vero protagonista della rinascita del centro storico e a Lucio Sideri dello storico locale “Fox Hunt” per il loro supporto all’evento, oltre che all’AIAB e alla CIA agricoltori italiani dell’Umbria per il loro impegno in favore dell’agricoltura biologica e il sostegno alla manifestazione.