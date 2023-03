Città di Castello, la rassegna letteraria si trasforma per un’edizione speciale: CaLibro Africa, in collaborazione con le Edizioni E/O

Nel suo decennale, CaLibro Festival, rassegna letteraria a Città di Castello, si trasforma per un’edizione speciale: CaLibro Africa, in collaborazione con le Edizioni E/O.

Le letterature africane si stanno finalmente imponendo nel panorama letterario mondiale, e i prestigiosi premi ricevuti negli ultimi anni da tre scrittori africani – Nobel, Goncourt e Booker – sono solo un esempio dei riconoscimenti che attestano, pur con colpevole ritardo, tale vitalità. Eppure tutto questo non basta: c’è ancora bisogno di presentare al pubblico italiano gli scrittori e le scrittrici africane, e di farlo più e meglio. È per questo che prende vita CaLibro Africa Festival, che si terrà da giovedì 28 settembre a domenica primo ottobre 2023 a Città di Castello. Il festival sarà un’occasione d’incontro con e di presentazione al pubblico italiani di alcuni dei più importanti scrittori e scrittrici africani e afrodiscendenti.

L’idea di organizzare il festival CaLibro Africa, che collocherà Città di Castello nella mappa degli eventi letterari più rilevanti del panorama nazionale, nasce dall’incontro fra due realtà fra le più vivaci del panorama nazionale: le Edizioni E/O e CaLibro Festival.

In oltre quarant’anni di attività, le Edizioni E/O, hanno avuto un ruolo determinante nella diffusione in Italia e all’estero di opere considerate ormai dei classici della letteratura africana. Basti pensare ad autori come Ahmadou Kourouma, Chinua Achebe e Abasse Ndione, oltre ai più recenti Damon Galgut e Mohamed Mbougar Sarr, fra i tanti.

Dal canto suo, in questi dieci anni CaLibro Festival si è guadagnato una posizione di rilievo nel panorama degli eventi dedicati ai libri, attraverso l’originalità della proposta e delle modalità di incontro con gli ospiti del festival, il suo pubblico e la comunità locale tifernate (e non solo), che lo sostiene con un entusiasmo tale da renderlo un vero e proprio evento collettivo.

Il folto gruppo di organizzatori e volontari è già all’opera per preparare un fine settimana d’incontri, concerti, proiezioni e altri eventi, all’insegna della scoperta della migliore letteratura di origine africana e delle sue molteplici espressioni. CaLibro Africa sarà una festa di tutto questo!