Citerna, ladri ripresi dalle telecamere

Una maglia scura, con un giubbottino altrettanto scuro, una mascherina tipo quelle chirurgiche, pantaloni con le tasche laterali e guanti neri con scarpe da ginnastica.

È l'immaginaria di un ladro ripresa dal sistema di video sorveglianza di una abitazione privata a Petriolo Fighille, frazione del comune di Citerna.

L'uomo sarebbe entrato in una proprietà privata, scavalcando un recinto e poi dopo aver effettuato un giro della casa, non sarebbe riuscito a penetrare nell'abitazione, probabilmente anche perchè disturbato da qualcosa.

L'immagine è stata poi postata nei canali social, dove sono stati numerosi i commenti fra cui quelli di alcuni che hanno avuto gli stessi inconvenienti.

Secondo quanto descritto nei commenti i malviventi, sempre nella zona di Petriolo, hanno tentato di entrare in una seconda casa, ma anche in questo caso senza riuscirci, per la presenza di un cane.

Solo che, in questo caso, avrebbero provocato diversi danni alla strutture sia per tentare di entrare, rompendo i serramenti, sia per scappare.

Questi tentati furti e la presenza di una banda, arriva a seguito di qualche giorno da un maxi furto che è stato effettuato nella vicina zona di Sansepolcro, in località Melello, a pochissima distanza dallo svincolo della cittadina toscana della e45.

In questo caso, infatti, il raid - che risale allo scorso weekend – ha permesso ai ladri di scappare con con 10 mila euro di gioielli e 200 euro in contanti prelevati da una cassaforte che è stata tagliata a metà. Gli ignoti, secondo una prima ricostruzione, sono entrati dalle finestre al piano terra per poi rovistare in casa e dirigersi verso la cassaforte che è stata letteralmente tagliata e il suo contenuto portato via. I ladri sono poi scappati utilizzando la vicina E45.