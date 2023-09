Città di Castello, i Carabinieri alla Mostra Nazionale del Cavallo per dire "no" a violenza sulle donne e bullismo

I militari dell’Arma dei Carabinieri metteranno la propria professionalità e la propria esperienza al servizio della 53esima Mostra Nazionale del Cavallo, per rafforzare la mobilitazione contro la violenza sulle donne e il bullismo di cui Città di Castello sarà protagonista sabato 9 e domenica 10 settembre, alle ore 21, con il gala equestre della manifestazione in programma nell’anfiteatro del parco Alexander Langer.

Sotto l’egida del Comando Legione Carabinieri Umbria, i militari della Compagnia di Città di Castello agli ordini del comandante Giovanni Palermo parteciperanno alla rassegna equestre con l’allestimento di uno stand informativo, che, grazie al coordinamento e alla presenza diretta del comandante della stazione tifernate, luogotenente carica speciale Fabrizio Capalti, dalle ore 8.00 alle ore 20.00 offrirà per due giorni la possibilità di entrare in contatto con i tutori della legge impegnati in prima linea nel contrasto della violenza di genere, del bullismo e anche del cyberbullismo, che minaccia soprattutto i giovanissimi utenti delle piattaforme social.

Con l’ausilio di video e depliant, i Carabinieri tifernati sensibilizzeranno i visitatori sulle normative vigenti e sui rischi di fenomeni resi drammaticamente attuali dagli efferati episodi di cronaca che continuano a ripetersi nel nostro Paese.

Attraverso le donne in divisa dell’Arma si cercherà di favorire l’incontro con il pubblico femminile, maggiormente esposto violenze fisiche e psicologiche, pensando di offrire un’occasione in più di farsi avanti a chi possa subire aggressioni e minacce.

Oltre a un’automobile, i colori e i simboli dell’Arma renderanno visibile a tutti la postazione che sarà inserita all’interno del percorso espositivo della manifestazione.