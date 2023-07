Città di Castello, camion contro il muretto divisorio sulla E45: conducente ferito

I Vigili del fuoco di Città di Castello, coadiuvati da una squadra proveniente dalla centrale di Perugia, sono impegnate nella rimozione di un camion che ha urtato il new jersey che divide le carreggiate della E45.

L'incidente è avvenuto a Città di Castello, poco prima dell'uscita nord. Il conducente risulta ferito lievemente ed è stato affidato alle cure del 118 che lo ha trasportato in osepdale.

Sul posto anche l'Anas per provvedere alla pulizia della strada e il ripristino del muretto e la Polizia stradale per i rilievi. A seguito dell'incidente si sono verificati dei rallentamenti e il traffico è stato deviato sulla viabilità ordinaria a seguito della chiusura della E45 in entrambe le direzioni a Città di Castello.

Per chi viaggia in direzione Cesena l’uscita obbligatoria è allo svincolo di Città di Castello Sud con rientro allo svincolo di Selci Lama. Chi viaggia in direzione Terni è deviato allo svincolo di Città di Castello Nord con rientro allo svincolo di Città di Castello Sud.