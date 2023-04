Banda di ladri, in una notte, fanno quattro "spaccate" con pick up: farmacie prese di mira

Hanno preso di mira diverse farmacie fra Umbria e Toscana. Una banda che nella notte fra lunedì e martedì ha tentato di rubare all'interno delle attività in diverse zone. Nella parte toscana della vallata sono riusciti solo a Santa Fiora, dove hanno preso solo pochi spiccioli, qualche euro. A Monterchi stavano entrando ma sono stati messi in fuga dal proprietario, che abita al piano di sopra.

A Pistrino sarebbe solamente tentato il colpo, mentre qualche spicciolo è stato preso alla farmacia di Selci – Lama, dove i ladri hanno usato un mezzo, probabilmente un furgone o un pick up, per sfondare la vetrina e rubare gli spiccioli. A fermarli è stato l'allarme, che si è subito attivato, con il farmacista che mentre stava per arrivare è stato anticipato da una guardia della vigilanza che li ha messi in fuga. In alcuni furti, dalle telecamere si vede un veicolo, scuro, la cui targa risulta rubata a Roma nei giorni scorsi. Nei raid in Toscana indagano i carabinieri di Sansepolcro, per quelli in Umbria la polizia.