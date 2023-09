Città di Castello, salta Altrocioccolato: gli organizzatori non accettano l'aiuto di Eurochocolate per salvare la kermesse

Città di Castello. La manifestazione Altrocioccolato, non si farà. Gli organizzatori si domandano il perché, si chiedono se si tratta di incapacità di programmazione o di volontà politica. Qualunque sia la risposta il risultato degli addendi non cambia e la kermesse promossa da Umbria Equosolidale, prevista per ottobre, salterà.

Roberto Colombo di Umbria Equosolidale spiega: “Ci servono quattro mesi per organizzare la manifestazione e fin dalla primavera siamo stati dietro al comune di Città di Castello per fare tutto con le giuste tempistiche. Dopo averci rimandato più volte abbiamo ottenuto un appuntamento per il 5 luglio, per noi già sufficientemente in ritardo, dove hanno comunicato che era tutto apposto ma c’era un problema: non era disponibile la tensostruttura”.

La tensostruttura avrebbe dovuto ospitare gli stand della manifestazione ma come viene spiegato in una nota di Umbria Equosolidale: “l’amministrazione ha fatto sapere che gli "organizzatori del Tartufo" avevano piani diversi sulla gestione degli spazi espositivi, ma non ci è stato consentito di incontrarli per pianificare insieme eventuali collaborazioni e sinergie. Ora scopriamo dalla conferenza stampa dei giorni scorsi che gli "organizzatori del Tartufo" altri non è che l'amministrazione stessa e che la tensostruttura non ci sarà. È stata quindi tolta per volontà dei nostri amministratori, pur essendo pienamente consapevoli che avrebbero di fatto cancellato una kermesse come Altrocioccolato che negli anni ha richiamato la presenza di decine di migliaia di visitatori”.

“In qualche maniera ci siamo sentiti un po’ presi per il naso” continua Roberto Colombo, conscio del fatto che se fossero stati avvertiti per tempo avrebbero potuto salvare l’edizione del 2023.

A questo punto la storia si colora di nuovi dettagli e il patron di Eurochocolate Eugenio Guarducci si propone di aiutare la manifestazione tutta. Inutile dirlo, gli organizzatori di Altrocioccolato hanno declinato la proposta: “Quando nelle piantagioni delle multinazionali che stanno ad Eurochocolate le persone smetteranno di guadagnare un dollaro al giorno saremo felici di collaborare anche con Guarducci”.

“Noi siamo nati esattamente come critica alla multinazionali che ospita Eurochocolate, non barattiamo la nostra anima per una tensostruttura” sottolinea Colombo.