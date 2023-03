Umbertide, Agnese Toscano si laurea in Finanza e metodi quantitativi per l’economia con 110 e lode

“Finite Difference Methods for option pricing: the Operator Splitting Methods and its implementation in Python” è il titolo della tesi presentata, e discussa, da Agnese Toscano nei giorni scorsi nella prestigiosa Sala dei Notari di Perugia.

L’obiettivo dell’elaborato è identificare il prezzo di opzioni con più sottostanti utilizzando il metodo numerico Operator Splitting, riportando degli esempi numerici implementati in Python. Si è concluso così il suo percorso di Laurea Magistrale in Finanza e Metodi Quantitativi per l’Economia con il migliore dei risultati: 110/110 e lode. “È stato faticoso, ma ha rappresentato per me una grande soddisfazione. Questo è solo l’inizio: ora sono concentrata sul mio futuro”, afferma lei, fresca di laurea. La tesi è stata presentata tra le Tesi Eccellenti dal Professor Davide Petturiti, nonché relatore.