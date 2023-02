Umbertide: domenica 12 febbraio in viale Unità d'Italia arriva la seconda edizione della Mostra Mercato di San Valentino:

Domenica 12 febbraio, l’associazione “L'Arte e la Terra”, con il patrocinio del Comune di Umbertide, organizza per tutta la giornata in Viale Unità d’Italia la Mostra Mercato di San Valentino con i più apprezzati espositori, selezionati per professionalità e qualità delle merce.

All’evento, giunto alla seconda edizione, parteciperanno circa 40 operatori su area pubblica, con prodotti della tradizione locale e una selezione delle migliori offerte merceologiche. Occasione per trascorrere una piacevole giornata, curiosando tra i banchi alla ricerca di qualche acquisto particolare. Una vera e propria scoperta di prodotti esclusivi che non si trovano nei normali circuiti commerciali e di merce, magari più convenzionale, proposta a costi particolarmente convenienti.

Varie le merceologie proposte. Artigianato di qualità, hobbismo, gastronomia locale, biancheria per la casa, abbigliamento, pelletteria, dolciumi artigianali, articoli per la casa e la persona.

La location della Mostra Mercato di San Valentino si trova a pochi passi dal centro storico da visitare. Dunque non solo fiera, ma opportunità di vivere e scoprire luoghi meravigliosi, in una giornata all’insegna dello shopping e divertimento.

“La prima edizione della Mostra Mercato di San Valentino è stata un successo, quindi abbiamo fatto di tutto per riproporla anche quest'anno nella location di viale Unità d'Italia, che ha visto d'accordo i commercianti della zona che sono contenti di ospitarla – afferma il vicesindaco con delega al Commercio, Annalisa Mierla – Tutto questo è stato possibile grazie alla collaborazione con l'associazione 'L'Arte e la Terra' e il suo presidente Mario Lillocci, con i quali si è instaurata una bella sinergia. Non ci resta che augurare agli umbertidesi e a tutti i visitatori una domenica all'insegna del commercio ambulante e del divertimento nella nostra città”.