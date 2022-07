Umbertide, alla Biblioteca comunale oltre 8mila euro per accrescere la propria proposta culturale

Ammontano a 8.732,17 euro i fondi statali ottenuti dalla Biblioteca comunale di Umbertide ed erogati dal Ministero della Cultura per aumentare la propria offerta culturale. Le risorse destinate al Comune di Umbertide per la propria biblioteca permetteranno di acquistare nuovi libri per il servizio medesimo.

Soddisfazione per le risorse ottenute viene espressa dall'Assessorato comunale alla Cultura che sottolinea come la Biblioteca cittadina sia uno dei poli culturali più importanti di Umbertide, un vero e proprio presidio culturale pronto a rispondere alle esigenze di chi la frequenta con assiduità.

La Biblioteca comunale di Umbertide, situata al terzo piano della Fabbrica Moderna di piazza Marx, offre ai propri iscritti e ai cittadini una serie di importanti servizi, sia in sede che online. Sui suo scaffali sono ospitati oltre 22mila volumi. Numerose anche le presenze al suo interno, con numerosi giovani studenti che in piena sicurezza l'hanno frequentata anche nel corso dell'emergenza sanitaria. L'auspicio è quello di rivedere prossimamente numeri significativi di accessi come quelli registrati prima della pandemia, visto che nel 2019 fu di circa 14mila la media annuale di presenze.

Dall'Assessorato arrivano parole di elogio per il lavoro svolto dal personale dell'ufficio comunale competente e in particolare dal personale della biblioteca al fine di ottenere questo fondamentale contributo che permetterà alla struttura di accrescere ancora di più la propria proposta culturale, educativa e formativa verso le necessità e le richieste dei cittadini che ogni giorno la vivono.