Umbertide, Daniela Berrettoni eletta nel consiglio generale nazionale della Cisl Funzione Pubblica

L'umbertidese Daniela Berrettoni entra a far parte del Consiglio generale nazionale della Cisl Funzione Pubblica. L'elezione è arrivata nel corso del congresso nazionale della Cisl Fp che si è svolto presso la Fiera Oltremare di Napoli alla presenza di oltre mille delegati provenienti da tutta Italia, del riconfermato segretario della federazione Maurizio Petriccioli e del segretario nazionale del sindacato, Luigi Sbarra.

Daniela Berrettoni all'interno dell'organismo rappresenterà l'Umbria insieme a Luca Talevi, responsabile Cisl Fp Umbria-Marche.

Daniela Berrettoni svolge la professione di ostetrica e ricopre incarichi di rilievo a livello sindacale, come quelli di componente dell'esecutivo Cisl Fp Umbria e componente Rsu Usl Umbria 1.

Dice Daniela Berrettoni a margine della sua nomina: "Si è trattato di una esperienza molto qualificante che mi ha visto per la prima volta entrare negli organismi nazionali. E' un onore questa possibilità data che ricompenserò con l'impegno e la passione di sempre a difesa e supporto dei lavoratori umbri della sanità ma non solo. Ringrazio chi mi ha votato e sono orgogliosa di far parte della grande squadra Cisl Fp Nazionale".