Umbertide ha ricordato il 4 Novembre

Con la deposizione di una corona di alloro da parte del sindaco Luca Carizia al monumento dedicato ai caduti di tutte le guerre situato in via Garibaldi, il Comune di Umbertide ha celebrato 4 Novembre, Giorno dell'Unità Nazionale e Giornata delle Forze Armate. In questa giornata vengono ricordati tutti coloro che hanno sacrificato il bene supremo della vita per la Patria.

L'imponente scultura ai piedi della quale ha avuto luogo la cerimonia, è stata realizzata in onore e in ricordo ai caduti della Prima Guerra Mondiale e al sacrificio degli oltre 250 umbertidesi che persero la vita nel conflitto.

“Oggi celebriamo l'Unità della nostra Nazione – ha affermato il sindaco Carizia - e ricordiamo il sacrificio di tanti giovani umbertidesi e italiani che si distinsero eroicamente per portare a compimento l'unità dell'Italia”.