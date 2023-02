Umbertide, i piccoli reporter del bimestrale “Di Vittorio News” al lavoro in Comune

Giornalisti in erba al lavoro in Municipio. Nei giorni scorsi i piccoli giornalisti del bimestrale “Di Vittorio News” hanno incontrato il sindaco di Umbertide Luca Carizia e l'assessore all'Istruzione e Lavori pubblici, Alessandro Villarini nell’aula consiliare del Comune per intervistarli in occasione dell’uscita del prossimo numero di marzo.

Al centro dell'incontro ci sono stati i progetti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr) che interesseranno nei prossimi anni il Comune di Umbertide, con un particolare interesse nei confronti di due progetti: la realizzazione della passerella ciclo-pedonale sul Tevere in località Mola Casanova e la realizzazione di un percorso ciclo-pedonale che collegherà Mola Casanova con l'Abbazia di Montecorona.

L’intervista è stata vissuta dai bambini con grande serietà e senso del dovere, proprio come dei veri professionisti l'hanno condotta con dimestichezza, spirito di curiosità e piglio disinvolto. Questi i nomi dei giornalisti in erba che, accompagnati dall'insegnante e giornalista Elena Caruso, che segue questo innovativo progetto hanno preso parte alla bella esperienza: Lea Ciampi, Martina Coletti, Elxhus Fortuzi, Lisa Palazzini, Angelica Pannacci, Ashley Sipan Piedra, Ergys Quni, Francesco Rosati, Diana Stramaccioni, Marta Valdambrini.

La sede del bimestrale “Di Vittorio News”, la prima e attualmente unica redazione giornalistica in una scuola primaria, è stata inaugurata nel febbraio 2020 e al taglio del nastro ha avuto come padrino d’eccezione il direttore dell’Ansa Luigi Contu insieme all’allora presidente dell’Ordine dei giornalisti dell’Umbria Roberto Conticelli.

L’idea di una redazione, condivisa dall’ex dirigente scolastico del 2° Circolo Angela Monaldi e dalla attuale Raffaella Reali insieme, era nata dalla necessità di dare continuità ma soprattutto stabilità alle diverse iniziative in ambito giornalistico che nel tempo erano state portate avanti nel plesso, grazie alle quali la Di Vittorio si è distinta in molte occasioni (concorso “Giornalisti nell’Erba”, premio Carmine Scianguetta, premio Unesco sul patrimonio culturale, sull’intercultura e sull’integrazione, concorso Ordine dei giornalisti).

La redazione è rimasta operativa anche nel corso della pandemia e ha lavorato instancabilmente, coinvolgendo tutti gli alunni delle classi quinte nella realizzazione dei giornali cartacei che vengono lasciati presso le edicole e nei luoghi pubblici della città e dei vari Tg Flash che vengono caricati nella pagina Facebook “Secondo Circolo Di Vittorio”.

L’ambiente in cui lavorano i bambini è stato studiato proprio con l’intento di consentire agli alunni di muoversi e agire come veri giornalisti immergendosi in una realtà diversa da quella scolastica e vicina a quella lavorativa: si trovano quindi frequentemente ad affrontare compiti dì realtà e ciò permette loro di utilizzare conoscenze e abilità già acquisite e di trasferire procedure cognitive in contesti e ambiti di riferimento diversi da quelli resi familiari dalla pratica didattica.