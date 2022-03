Città di Castello, capriolo travolto da un'auto: ritrovato e salvato dai vigili del fuoco

E' stato investito e nel cuore della notte: il capriolo ha avuto solo la forza di nascondersi sotto la strada in un anfratto dove scorre l'acqua di raccolta dai campi.A trovarlo sono stati due agricoltori che, questa mattina (martedì 29 marzo) stavano iniziando a lavorare nei campi di loro proprietà nella zona di Vingone, fra Città di Castello e Monterchi, lungo via Aretina.

Sul posto si sono recati i vigili del fuoco di Città di Castello che hanno portato l'animale, ferito, lungo la strada, dove è stato prelevato e portato via dai volontari di ''Wild Umbria'', un centro di recupero animali selvatici e gestore del servizio di recupero fauna selvatica che ha sede a Pietralunga. Probabilmente l'animale, un capriolo maschio giovane del peso fra i 25 e i 30 chili, è stato investito nella notte lungo la strada che porta ad Arezzo e dopo essere rimasto ferito non si è più mosso dal luogo in cui è stato coinvolto nell'incidente.