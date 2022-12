Umbertide, sulla chiusura della E45 Bettarelli (Pd) prende posizione: ''Azione di coordinamento con Anas''

“Un’arteria stradale come la E45, vitale per cittadini, lavoratori, imprese e turisti non può continuare ad essere percorsa ad una sola corsia per senso di marcia, con conseguenti continui rallentamenti. A questa situazione già paradossale, nella serata di ieri a causa delle voragini apertesi a seguito delle precipitazioni pomeridiane, si è aggiunta la chiusura nel tratto fra gli svincoli di Umbertide e Umbertide-Gubbio”: così il consigliere regionale del Partito democratico, Michele Bettarelli.

“Numerosi e ingenti sono stati difatti i danni – prosegue - causati ai veicoli da buche delle dimensioni di circa 30-35 centimetri di profondità, con una larghezza che supera i 60 centimetri (così come riporta la stampa odierna), tanto da portare alla chiusura dell’intero tratto che ha riaperto stamani alle 9.45 in mono carreggiata. Appare surreale che questo tratto di strada, una vera e propria arteria nazionale, da mesi oggetto di interventi continui, possa addirittura essere chiusa per un intero tratto a causa delle

buche provocate dalla pioggia”.



“È necessario – conclude Bettarelli - che l’assessore Melasecche si occupi con urgenza dello stato della E45, attraverso un’azione dicoordinamento continuo e puntuale con Anas per garantire gli interventi necessari al miglioramento, ma allo stesso tempo verificarne la corretta esecuzione nonché la sicurezza e fruibilità dell’intero tracciato umbro”.