Serie B, il Pordenone cade a Pisa e il Perugia resta secondo: la nuova classifica e il prossimo turno

Ennesimo risultato favorevole al Perugia nelle ultimo posticipo della 14ª giornata, che visto il Pisa battere 2-0 il Pordenone in casa (doppietta di Marconi, ora a quota 10 gol a -1 dal capocannoniere Iemmello e poi uscito per infortunio) consentendo così al Grifo (reduce dalla rigerante vittoria al 'Curi' contro il Pescara seguita a due ko di fila) di restare al secondo posto a -9 dalla polista Benevento proprio insieme ai friulani sconfitti in Toscana, al Crotone e al Cittadella. Una buona notizia per i grifoni di Massimo Oddo, che possono così tornare a respirare e a lavorare con più serenità in vista dei prossimi impegni: quello di Coppa Italia che vedrà il Perugia di scena a Reggio Emilia contro il Sassuolo (mercoledì 4 dicembre, ore 15) e poi il match di campionato di nuovo al 'Curi' contro il Cosenza (lunedì 9 dicembre, ore 21) valido per la 15ª giornata.

Perugia-Pescara 3-1, Oddo gongola: "Nessuna censura dal club. Santopadre in panchina? Bel gesto..."

LA 14ª GIORNATA - Cosenza-Spezia 1-1; Cremonese-Livorno 0-0; Crotone-Cittadella 1-1; Frosinone-Empoli 4-0; Venezia-Benevento 0-2; Salernitana-Ascoli 1-1; Entella-Juve Stabia (1/12, ore 15); Trapani-Chievo (1/12, ore 15); Perugia-Pescara (1/12, ore 21); Pisa-Pordenone (2/12, ore 21)

LA CLASSIFICA - Benevento 31, Crotone 22, Pordenone 22, Cittadella 22, Perugia 22, Ascoli 21, Chievo 21, Pescara 20, Pisa 20, Frosinone 20, Salernitana 19, Entella 19, Empoli 18, Venezia 17, Cremonese 17, Spezia 16, Juve Stabia 14, Cosenza 13, Trapani 13, Livorno 11.

LA 15ª GIORNATA - Benevento-Trapani (6/12 ore 21); Cittadella-Salernitana (7/12, ore 15), Empoli-Ascoli (7/12, ore 15); Pescara-Venezia (7/12, ore 15); Spezia-Livorno (7/12, ore 15); Chievo-Cremonese (7/12, ore 18); Juve Stabia-Frosinone (8/12, ore 15); Pisa-Entella (8/12, ore 15); Pordenone-Crotone (8/12, ore 21); Perugia-Cosenza (9/12, ore 21).