Perugia, il trolley non è servito: il bus esce dal Curi vuoto. Niente ritiro, per ora...

Il trolley alla fine non è servito. Dopo la sconfitta casalinga contro l'Empoli, terza di fila per il Perugia di Serse Cosmi - nell'occasione squalificato e sostituito in panchina dal vice Fabio Bazzani e 'silenziato' dalla società fino a data da destinarsi - non è scattato il ritiro paventato dal presidente Massimiliano Santopadre dopo il ko di Frosinone ("Lunedì sera la squadra andrà al 'Curi' col trolley..."). Al termine del match il pullman della squadra è uscito dal 'Curi' vuoto ma il ritiro potrebbe essere stato solo rimandato, in attesa di capire cosa deciderà la Lega di B in vista dei prossimi match con l'allerta coronavirus che nell'ultimo turno ha già portato al rinvio di Ascoli-Cremonese.

“A.C. Perugia Calcio - si legge in una nota pubblicata dal club sul proprio sito e sui profili social ufficiali - comunica che nella giornata di domani la Lega B si pronuncia in merito al prosieguo del campionato con eventuale blocco delle partite o della disputa delle stesse a porte chiuse. Quanto disposto sarà vincolante per il Club nell’organizzare il ritiro della squadra che verrà, comunque, tempestivamente comunicato”. Se a Pisa si giocherà dunque come da programma sabato prossimo (29 febbraio, ore 15), il Grifo potrebbe non aspettare la vigilia prima di partire per la Toscana e anticipare di qualche giorno il ritiro della squadra uscita tra i fischi e la contestazione dei tifosi dopo il match con l'Empoli.