Esami di terza media, la tesina dovrà essere discussa on line

Si molto parlato degli esami finali dei cicli scolastici durante questa emergenza sanitaria dovuta al Coronavirus. Con le scuole chiuse dallo scorso 5 Marzo e la didattica on line, anche gli esami conclusivi del primo ciclo (terza media) subiranno importanti variazioni nelle modalità di svolgimento. Come si legge in un comunicato nel sito istituzionale del MIUR, “In linea con quanto previsto dal decreto scuola di aprile, studentesse e studenti saranno valutati attraverso lo scrutinio finale che terrà conto anche di un elaborato da consegnare prima del termine delle lezioni. L’argomento dell’elaborato sarà concordato con i docenti, valorizzando il percorso fatto da ciascuno studente. Sarà presentato oralmente, in modalità telematica, davanti al Consiglio di classe, sempre entro il termine delle lezioni e sarà valutato in sede di scrutinio finale sulla base dell’originalità, della coerenza con l’argomento assegnato, della chiarezza espositiva".

Se quindi fino a qualche giorno fa si era parlato di solo invio dell’elaborato senza confronto diretto con i docenti, adesso, invece, il documento dovrà anche essere discusso alla presenza dell’intero consiglio di classe. Questi aggiornamenti sono attesi a breve nell’ordinanza del Ministero dell’Istruzione sugli esami di terza media.

Il colloquio e la valutazione finale

Resta come punto fisso il fatto che non ci saranno prove scritte (nemmeno per gli esami di maturità) ma il solo orale che si farà e prima dello scrutinio finale. L’elaborato, sarà una sorta di “tesina” e non dovrà per forza riguardare tutte le discipline. Il colloquio sarà rigorosamente online,e verterà su più discipline: potrà incentrarsi anche su una sola parte del programma svolto. Alla fine, il voto prenderà in considerazione più elementi: certamente l'elaborato e la sua esposizione, ma anche quanto fatto dallo studente durante l'intero percorso scolastico.