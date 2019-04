Sanitopoli 4.0 - Tsunami politico travolge il Pd: arresti domiciliari Bocci-Barberini. Ipotesi concorsi pilotati

Un terremoto politico si sta consumando in Umbria. La Procura della Rerpubblica, dopo le indagini ultra-tecnologiche condotte nel massimo riserbo dalla Guardia di Finanza sulla regolarita di diversi concorsi in Sanità, ha messo agli arresti domiciliari due pezzi da novanta del partito democratico e dell'amministrazione regionale, come Luca Barberini, assessore alla sanità, e l'ex sottosegretario e super-capocorrente (dei centristi Pd) e addirittura votatissimo segretario del Pd dell'Umbria - dopo la scoppola delle elezione 2018 - Gianpiero Bocci. Ai domiciliari, su volere della Procura della Repubblica di Perugia, per evitare il rischio di inquinamento delle prove.

Stesso provvedimento, ovvero arresti ai domiciliari, per il direttore generale dell’Azienda ospedaliera, Emilio Duca. Indagata anche la Presidente Catiuscia Marini ma che non ha subito nessun provvedimento restrittivo, quindi la sua iscrizione è un atto dovuto essendo a capo dell'esecutivo regionale. L'ipotesi di reato a sua carico non è stato ancora comunicato.

L'indagine - che chiameremo Sanitopoli 4.0 per la tecnologia utilizzata per assumere informazioni - è seguita da procuratore Luigi De Ficchy: si ipotizzano i reati di abuso d'ufficio, rivelazione del segreto d'ufficio, favoreggiamento e falso. Tutto sarebbe partito più di un anno fa quando lettere anonime ed esposti sono finiti in Procura a riguardo di certe anomalie presunte su alcuni concorsi e su alcune commissioni di concorso. Con l'andare avanti delle indagini i concorsi nel mirino sono diventati una decina e tutti all'apparenza in qualche maniera indirizzati. Concorsi vuole dire assunzioni. E qui si ritorna al ritornello delle presunte clientele politiche (ancora tutte da dimostrare): medici, amministrative, infermieri e altre figure minori. Assumere senza merito vuol dire poi riavere indietro consenso elettorale.

Inchiesta sanità, arrestati segretario e assessore Pd: "Elezioni anticipate subito". Tutte le reazioni politiche



Dalle carte degli inquirenti si parla tra i 30-40 posti di lavoro finiti nel mirino. La task-force della Guardia di Finanza diretta dal Procuratore è entrata in azione questa mattina: perquisizioni in Ospedale a Perugia, nel palazzo della Giunta regionale, uffici dell'Assesorato, abitazioni private dei diretti interessati. Sequestrati fascicoli cartacei, ma anche file di Pc, chat personali e altro materiale racchiuso in diversi cartoni. Ma Sanitopoli 4.0 sarà ricordata anche per la tecnologia impiegata: si parla, in via ufficiosa, anche di virus speciali per acquisire informazioni dai cellulari e altri dispositivi tecnologici, micro-spie ambientali e le classifiche intercettazioni telefoniche



L'accusa, sulla base del materiale raccolto, ipotizza dunque che il mondo della politica (Bocci-Barberini in particolare, ma sotto indagine c'è anche la Marini) segnalava i candidati prescelti per vincere il concorso ai vertici dell'azienda ospedaliera. A quel punto si cercava la formula migliore per metterli nelle migliori condizioni per superare i concorsi. Questo è il teorema dell'accusa tutto ovviamente da provare ancora.