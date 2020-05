Assembramenti a Perugia, il vice-sindaco Tuteri: "Accordo con Regione per tamponi e test a scopo preventivo"

E' ufficiale. Anche per gli assembramenti di Perugia saranno adottati i protocolli sanitari per contenere il contagio per coloro che hanno partecipato agli assembramenti e per coloro - facendo richiesta - che pensano di essere a rischio perchè in contatto con soggetti trasgressori delle norme. La conferma è arrivata dallo stesso vice-sindaco Tuteri che ha informato il consiglio comunale odierno dopo la presentazione di mozioni urgenti - respinte e saranno discusse in via ordinaria - da parte del Pd e Movimento 5 Stelle.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il vice Sindaco Tuteri ha confermato che, in collaborazione con l’Assessorato alla Sanità della Regione Umbria, fin da sabato mattina, è stata avviata la procedura per l’esecuzione dei tamponi, seguendo la stessa strada intrapresa a Gubbio. “Tuttavia -ha spiegato Tuteri- abbiamo dovuto rivolgerci alla questura perché non erano disponibili i dati delle persone coinvolte, se non quelle identificate in seguito alla rissa. Partiremo da questi ultimi, invitando poi anche tutti gli altri a sottoporsi al tampone in totale riservatezza”.