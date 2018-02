Omicidio Polizzi, parla la madre di Valerio: "E' stata una tragedia, ma mio figlio non è un mostro"

"E' stata una tragedia, che però si poteva evitare". La mamma di Valerio e moglie di Riccardo, entrambi in carcere per l'omicidio di Alessandro Polizzi, è perentoria. Lei, che da sempre ha sostenuto l'estraneità del figlio, vive con fiducia la decisione della Cassazione che lo scorso 24 gennaio ha annullato con rinvio a Firenze la condanna a 18 anni di Valerio. "Non mi sento nè serena nè contenta, e mi dispiace per come abbiamo dipinto mio figlio in questi anni. Valerio è sempre stato un ragazzo tranquillo e ora, all'interno del carcere si è creato uno spazio di sopravvivenza. Ha avuto modo di leggere, studiare e disegnare, vista la sua grande passione per l'arte, attendiamo gli sviluppi".

"Valerio non doveva neanche mettere piede in carcere.. continuo ad avere fiducia e fede, siamo una famiglia forte e unita ed è ovvio che una tragedia del genere non doveva accadere visto che un ragazzo ha perso la vita, ma forse qualcuno doveva intervenire.. questo è il mio pensiero. A me dispiace di tutto questo astio che si è creato, quando accadono certi fatti le persone scompaiono e hanno paura. E pensare che siampo venuti in Umbria, lasciando Roma, con l'intento di iniziare una vita serena" - continua la signora Tiziana. "Abbiamo avuto tante soddisfazioni nella vita e ora la cosa che mi fa male è vedere tanto fango gettato su Valerio. "Per quanto riguarda mio marito la questione può essere anche chiusa qui, ci siamo goduti le nostre soddisfazioni, la nostra vita insieme, ma per mio figlio non mi dò pace. E' stato annientato da quanto accaduto".