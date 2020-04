Coronavirus, primo paziente guarito a Passignano sul Trasimeno. E il Comune apre un conto per le donazioni

Nelle prime belle giornate di questa surreale Primavera iniziata in piena emergenza coronavirus, il lago è una tentazione forte per gli abitanti del Trasimeno, tanto che gli ultimi controlli hanno portato le forze dell'ordine a multare diversi trasgressori delle norme-anticontagio varate dal governo. La maggioranza degli umbri sta però rispettando le limitazioni ed è anche per questo che dagli ultimi bollettini sono arrivati segnali confortanti, anche a Passignano sul Trasimeno dove l'amministrazione comunale continua però a tenere alta la guardia e a invitare i cittadini a restare a casa.

"Abbiamo il primo paziente guarito, risultato negativo a tue tamponi consecutivi: finisce quindi il suo isolamento - si legge in un post pubblicato oggi (4 aprile, ndr) sul profilo Facebook del Comune -. Siamo molto felici di questa notizia, una speranza per tutti gli altri. Un grandissimo abbraccio. Per continuare a fornire notizie del genere, serve la collaborazione di tutti. Bisogna restare in casa e limitare i propri spostamenti. Tornerà il tempo delle passeggiate lungolago dove potremo riabbracciarci insieme. Adesso restate in casa".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

'Insieme ce la faremo' è intanto lo slogan del Comune che apre un conto dedicato alle donazioni: "Per fronteggiare l'emergenza servono collaborazione, generosità e passione - si legge ancora nel post -. Abbiamo dato la possibilità di versare sul conto corrente della tesoreria comunale una donazione volontaria per le motivazioni elencate: incrementare il Fondo Alimentare per le persone bisognose; acquisto di beni , dispositivi di sicurezza individuale, attrezzature e materiali utili per fronteggiare l’emergenza rivolte ad associazioni di volontariato che operano in emergenza e servizi Asl del territorio, medicina di base. Gli estremi per le donazioni sono: IBAN: IT 40 K 01030 38600 000000678320; BIC: PASCITM1P91; Causale: “EMERGENZA COVID19. Un gesto scontato per pochi, ma importantissimo per tanti. L’unione fa la forza, insieme ce la faremo".